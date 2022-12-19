基隆市立暖暖高中國中部去年12月舉行段考，A老師不滿B老師洩題給學生，遂在通訊軟體LINE群組上辱罵對方「李人渣」，遭到控告公然侮辱。基隆地院審結，判處A罰金3千元。可上訴。

判決書指出，暖暖高中國中部去年12月2日舉行月考，A老師不滿B老師洩題給其任課學生，遂於同月6日在該校的師長群組中傳送「李人渣」等字眼，讓B老師氣得控告A老師。

基隆地院審理時，A老師辯稱僅是一時氣憤，沒有公然侮辱的意思，但法官認為A老師傳訊息的群組共有72人，「人渣」一詞，依社會一般通念來說足以貶損B老師的社會評價，屬於侮辱他人的言語，但A老師在特定多數人可任意瀏覽的群組內傳訊息，已達公然侮辱的程度。

法官指出，A老師未能控制自身情緒，以不雅文字公然侮辱B老師，顯然不可取，酌情A老師於審理過程中認罪，也願意調解但因雙方認知金額差距過大而未果等情狀，依公然侮辱罪，判A老師罰金3千元，可易服勞役3天折抵。可上訴。