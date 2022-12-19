台中榮總與中興大學盛大舉行「新創論壇與產學合作媒合會」。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

為加速智慧醫材研發、嘉惠更多病患，台中榮總與中興大學盛大舉行「新創論壇與產學合作媒合會」，聚焦新創國家政策與產業脈動、前瞻生醫產業發展與產學合作推廣、國科會科研創業計畫徵案及中科計畫徵案說明會，並以三大主題展區，呈現中榮在人工智慧、智慧醫療及醫藥試劑等專利研發成果。

台中榮總15日舉行「新創論壇與產學合作媒合會」，國科會中部科學園區管理局、中部科學園區產學訓協會及財團法人塑膠工業技術發展中心共同協辦，邀請19家企業共同參展，包含旭東機械、達擎、華碩電腦、德盟、綠茵生技、通用幹細胞、智耕創新、慶興生醫、上岳科技、興友科技、瀛海矽康科技、伊達醫療器材、威浦斯科技、歐承健及全微精密等，呈現各家公司醫療儀器各項先進產品，提供業者與醫界媒合。

台中榮總院長陳適安表示，中榮這兩年來與業界密切合作，特別在數位醫療與IT業合作方面，引進了許多北部的資源到中部，然而與生技業的合作仍有許多發展空間，近年中榮也十分積極將院內成熟的專利技術推廣至中部業界，相信未來除了產品媒合外，也將持續跟產業深化跨領域合作，與興大、中科以及周邊業界攜手共進，開發出更好的產品。

中興大學薛富盛校長表示，在中榮研發能量的加持下，興大過去兩年來的研發表現呈現大幅成長，未來經與中榮、中科管理局、塑膠中心持續強化合作，共同在產學領域發光發亮。中科管理局局長許茂新指出，期盼生技產業能量蓄發，推展國家產業發展新領域。