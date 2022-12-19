墨霜樓將成為建華國中教育園地的學習新軸心。（陳育賢攝）

新竹市政府推動「新校園運動」是建華國中建校80年來最大規模的校園改造，其中「墨霜樓」是為解決教室不足而新建的數位媒體中心，內含雙語教室等8間、4間辦公室，代理市長陳章賢表示，希望把文化與歷史融合於新建築之中，共創獨特校園文化。

陳章賢表示，市府非常重視孩童學習環境，近8年來積極推動「新校園運動」，至今已投入逾59億，除了新設關埔國小、華德福實驗學校兩校外，更新整建25校36棟校舍，透過新建築與校園環境進行連結，為新竹市的孩子打造「知識遊樂地」，強調校園美學及學習多元性，提供學生開心自在學習的校園環境。

教育處說明，建華國中校園內已逾60年的第1棟教學大樓原規畫拆除重建，該建物於2017年11月核定為歷史建物，需修復再利用，考量教室不足且為營造優質的學習環境，市府共投入逾1億經費，於校內新建4層樓，20間教室量體的教學大樓。

而建華國中第1棟教學大樓已被列為歷史建築，具有日據時代特色，因此在規畫時，納入新舊建築整體思考，藉由透空風廊呼應第1棟歷史建築高度及立柱，將新建校舍與既有中庭串聯起來，共同圍塑出優雅的人文中庭。

建華國中校長蔡之浩表示，墨霜樓將成為建華國中教育園地的學習新軸心，全棟共有4層樓、20間教室，學校將其定位為九年級學習專區，以及推展雙語教育、跨領域學習研發的教學大樓，設有九年級教室、雙語教室、跨領域學習研究中心、願景教室、種子教室、綠芽教室等，並且向左串聯思源樓、風翦樓全新整修的社區圖書館空間，向後連結跨領域課程大樓福緣樓，帶動建華國中邁向新的教育里程碑。