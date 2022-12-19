台北市長柯文哲日前對熊好券進行為期3天的「終極加碼」，引發民眾抱怨使用時間太短。柯文哲與市府秘書長陳志銘今天召開記者會說明，指出原先剩下89萬張熊好券額度，但預估使用率為25％，因此有多發放熊好券，發行352萬份，結果3天使用率43％，還加碼前面的熊好券計算，但超出預期，3天總共用掉234萬張，差額要用二備金支應差額8300萬。

陳志銘指出，議會給預算額度為5.19億，前面已發出532萬張，按照熊好券1.0，每次波段實行率都是70％到75％，預估執行率到80％，已是高估，因此使用率到80％、430萬張，而預算有519萬張熊好券，用掉430萬張還有89萬張。

陳志銘說，他思考推出應該要再發行多少張，讓店家拿得到，終極加碼只有3天，當時想說使用率推估25％，以89萬張反推可以發行352萬份，認為應該用不完，事實上最後也僅發行312萬份。

陳志銘表示，這3天北市消費熱度相當的高，最後總共用掉587萬張，超過原本預算519萬張，除了住宿券、運動券沒有用滿，其他4種券執行率都用到100％，因為不同機關，預算不能互相支援，因此最後預算可用的額度為504萬張的額度，與587萬張預算相差83萬張，因此要補83萬張的差額。

由於市府有1.4億元二備金，陳志銘說，8300萬將用二備金支應，原本預估剩下89萬張、8900萬，希望8900萬振興店家、回到店家身上，當時預估只會用掉8000萬，沒有想到卻用掉1億多，當時預估執行率25％，想說只有3天，承認是他們低估，沒有想到這麼受歡迎，最後一波終極加碼後，3天總共用掉234萬張、使用率43％，台北這3天營業額是2億起跳，帶動4億、5億營業額。

陳志銘指出，本來預估42萬人出來用，結果真正出來用的77萬人，另外有催化效果，本來拿到熊好券沒有要用，因為終極加碼，又把民眾促發出來，將本來沒有執行掉的又拿出來用。他補充，沒有終極加碼時，原先幾波熊好券使用率70幾％，但因為終極加碼後，排除終極加碼的使用率衝到86.5％。