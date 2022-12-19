遠雄集團今（19）日表示，遠雄集團致力於永續發展，遠雄建設（5522）更積極推動ESG專案，連續8年發行永續報告書，今年更首度參加TCSA永續報告書評選，榮獲第15屆不動產及營造業第一類銀獎；除了自身實踐，遠雄建設更帶動供應商永續管理，獲新北市環保局肯定，頒發「綠色採購績效卓越」獎。

遠雄表示，遠雄建設發展ESG專案，以「美好共生」為品牌基石藍圖，執行「美好生活」、「環境共生」、「數位智慧」三大永續策略，從空間設計、客戶關係等面向，展開六大永續主題構面，並與聯合國2030永續發展目標（SDGs）中9項主題接軌，作為內部永續管理的策略與長期目標。

遠雄表示，「TCSA台灣企業永續獎」永續報告共287家單位參獎，針對資訊揭露、可信度、溝通成效等進行評選，遠雄建設永續報告書採用GRI、SASB、TCFD等國際標準及規範，完整揭露環境、社會及公司治理等重要議題，首度參獎即獲得銀獎殊榮。

同年也獲新北市環保局贈「綠色採購績效卓越」獎座，獲得相關單位肯定。

遠雄建設表示，將會持續規劃完善的執行與監督計畫，以期實踐完整的ESG管理架構，達到與國際接軌之目標。未來也會持續努力，為建築業創立良好的環保典範，期待發揮影響力，攜手永續產業鏈發展。

遠雄表示，尤其，近年「淨零碳排」成為全球焦點，2022年開始，遠雄建設攜手子公司遠雄營造，實施溫室氣體盤查，加強產品上下游碳足跡管理，積極降低建築生命週期對環境造成之衝擊。目前已完成2021年溫室氣體盤查，通過碳盤查驗證，未來更要擴及子公司，在建材選用採用具有綠建材、節能、省水、環保等標章的原料，由內而外打造綠色企業。