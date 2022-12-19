26歲突尼西亞籍的男子Ben日前到台中旅遊，忘記帶走放在YouBike置物籃內的皮夾，29歲張姓男子停車時，發現身旁這輛YouBike竟遺留一只皮夾，報警協助。員警在皮夾內發現1張印有房號的飯店早餐券，找皮夾失主， 失而復得相當開心。

台中市政府警察局第三分局立德派出所指出，張姓男子報案稱，他停放機車時，因該處並非專用停放區，卻停放了一輛YouBike，便多注意了一眼，沒想到竟發現置物籃內遺留了一個皮夾，他不敢隨意碰觸，便聯繫警方到場協尋失主。

員警檢視錢包裡面有無失主資訊，裡頭現金2300多元，還有多張外國信用卡及學生證等物品，研判失主應是來台旅遊的外籍人士。員警進一步仔細查找，又在皮包夾層發現有房號的飯店早餐券，詢問找線索。

經飯店服務人員協助確認，該房號的住宿旅客確實是名外籍人士，突尼西亞籍的男子Ben接獲櫃台通知匆忙趕來飯店大廳，表示完全遺忘放在置物籃內的皮夾，沒想到警察直接親送上門，所有證件跟現金更是絲毫沒有短少，感謝臺灣人的友善。

警方提醒，民眾隨時注意自己身邊的貴重物品，若真的遺失物品時，除可撥打110報警處理外，也可至內政部警政署「拾得遺失物管理系統」，查詢自己的遺失物品是否已被熱心民眾送交警察單位。