桃園市長鄭文燦與資科局長余宛如共同抽出「紅利桃子777放大祭」壓軸大獎。(資科局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃市府資科局推「紅利桃子」創新應用，手機參與桃園市政即可拿點數、折消費。(資科局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃市府資科局今年7月15日推出「市民卡紅利桃子」點數平台，短短5個月時間便突破350萬人次參與，同時為店家直接創造近1100萬點數營收，根據店家尋訪的統計估算最高能創造24倍以上的間接營收，效益驚人。桃園市長鄭文燦特別現身感謝大家對於紅利桃子的愛戴，並在律師見證下抽出「紅利桃子777放大祭」加碼振興活動的獲獎幸運兒，為活動畫下圓滿句點。

桃園市政府推行市民卡至今，發卡量突破180萬張，使用次數逾6.1億次，是全台最受歡迎的市民卡，為滿足民眾的新興數位服務需求，並將桃園的優秀市政服務推廣到全台灣，資科局以市民卡為基礎，在今年7月15日推出獨創的「市民卡紅利桃子」點數平台，並規畫超過千萬的振興預算，要讓全台民眾都可以加入搶點數。民眾取得點數（1點=1元）後，可立即至在地超過1400家的特約店家折抵消費，達到民眾省荷包、在地店家賺營收的點數經濟循環。不到半年時間便成功累積30萬會員，其中每日活躍會員達2萬人以上，平台累積使用人次超過350萬，是桃園市政府歷年來發展最快速的平台。

「紅利桃子777放大祭」是紅利桃子今年的重點活動，於10月29日至12月18日展開，民眾可透過捐發票、市政問答、小遊戲等管道天天拿點數，使用點數累積消費50點，還可獲得1組線上抽獎序號，有機會抽Gogoro、日本雙人來回機票、LG WiFiStyler蒸氣電子衣櫥、Apple iMac等實體大獎；「頂尖桃粉爭霸賽」則是針對平台忠實會員及店家祭出回饋，活動期間花費點數最多、推薦新會員最多的會員及賺最多點數的店家前7名，即可獲得日本雙人來回機票及萬元住宿券。「點數消費抽大獎」得獎者已由鄭文燦抽出，將於近日一同與「頂尖桃粉爭霸賽」得獎名單公告，歡迎大家保持關注。

資科局長余宛如表示，紅利桃子上線以來在全台掀起一陣點數旋風，只要有紅利桃子到場發點的活動，民眾都會風雨無阻的前來排隊，每天半夜發布的限量市政問答活動，幾千名的名額也是不到1分鐘就搶答完畢，可見大家對於點數的熱愛及桃園市政府推動數位轉型的大成功。今年度的振興點數雖已於12月18日到期，紅利桃子仍將持續為民眾、店家謀福利，邀請大家關注「市民卡紅利桃子」點數平台，以便鎖定明年度最新發點活動。