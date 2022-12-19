《國民教育法》修正案近日將逐條審查，其中涉及私校學區劃分及招生規定之條文，卻未找私校研商，「全國私立中學聯盟」今天呼籲立法院應暫緩《國民教育法》修法，希望教育部本程序正義原則，召開公聽會廣納眾議，讓法案修訂能更周延完備。

行政院版《國民教育法》修正案暴增39條，立委林宜瑾日前公開表態，為了讓私立學校招生規範更加合理，已針對《私校法》提出修正，如今希望將相關精神寫入《國民教育法》中，避免再讓孩子們小小年紀就背負沉重升學壓力。

全國教師工會總聯合會也在立法院進行修法遊說，他們認為，私校小聯考爭議頻傳，顯示部分縣市未能落實國民教育健全發展的精神，私校學區除了經縣市主管機關核定外，應報教育部備查，多一層監督。

這項修法對私校招生造成重大衝擊，全國80所私立中學今天中午召開線上會議，宣布成立「全國私立中學聯盟」，將爭取合理教育經費，縮短公私資源差距，並提供教育政策建言，表達私校共同訴求。

私中盟並選出泰北高中陳建佑、大同高中孔令明、有得中小學劉安國、明道中學汪大久、僑泰高中溫順德、長榮中學許德勝等六位校長為輪值主席，透過集體領導方式，為全國私校發聲。

私中盟表示，近來教育政策的訂定，自先前《私校退場條例》、《私校法》修法，到近日的《國民教育法》修訂，政府僅聆聽部分教育團體意見，未垂詢私立學校看法，影響私校生存權益，令人遺憾與痛心。

針對《國民教育法》修法，私中盟認為，隨著108新課綱的上路，該法確有重新修正的必要，但私校學區劃分及招生規定牽涉甚廣，不能貿然片面決定；而常態編班與教學正常化的相關規範，因應時空環境的改變，也有重新檢討與思辯的必要。

私中盟表示，新課綱精神在適性揚才，要追求的是優質與精緻，而不是齊頭與平庸，更不能是一刀切的思維。立法院應暫緩《國民教育法》修法，待教育部召開公聽會廣納各方意見後，再來修法。