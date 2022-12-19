澳洲專家建議政府考慮採購B-21

美國才公開秘密研製多年的B-21「突襲者」（Raider）轟炸機，雖然它還沒服役，但國防分析家已在討論，澳洲該不該，或能不能採購這款尖端轟炸機，以設法遏制中方在印太日益強大的軍事存在。

據《南華早報》（South China Morning Post）19日報導，自從澳洲防長馬勒斯（Richard Marles）8 月坦承，坎培拉在針對起碼未來10年優先軍購建議的戰略檢討中，正檢視採購轟炸機隊的可能性後，各方就紛紛推測，澳洲採購B-21的雄心與日俱增。

同樣的，美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）8月訪澳時曾說，要是坎培拉提出要求，華府可以考慮提供澳洲B-21長程轟炸機。不過，雙方並未證實，究竟有沒有談相關採購案。儘管有些分析家質疑，華府會提供另一國B-21，但也有專家說，基於澳英美（AUKUS）軍事安全合作夥伴協議，提高了坎培拉採購這款轟炸機的可能性。

據信這款6代隱形轟炸機能在神不知、鬼不覺的情況下，穿透中方防空系統。觀察家說，B-21能在澳洲面臨北京有增無減的安全威脅時，協助坎培拉阻止攻擊，並提高打擊力。

華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）軍事與政治權力中心主任鮑曼（Bradley Bowman）說，有鑑於解放軍態度日益挑釁，坎培拉對長程打擊力有所需求，很容易就能看出，如果可能，為什麼澳洲會想要B-21。

澳洲比較需要潛艦還是轟炸機

而康乃爾大學（Cornell University）軍事歷史學家席爾貝（David Silbey）說，他懷疑華府會讓坎培拉買B-21，並指出，美國從沒賣外國B-52、B-1或B-2轟炸機。席爾貝說，長久以來，美國政府始終不願意賣盟國最先進，尤其是那些扮演核戰要角的武器系統。

此外，鮑曼也說，美國有不賣長程轟炸機給其他國家的傳統。不過，他指出，儘管那麼說，但AUKUS證明，美國和盟友為了阻止中方與日俱增的威脅，願意採取大膽，甚至前所未有的新作法。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）在12月12日公開的報告中說，「兩年前，美國似乎不太可能提供我們B-21，但AUKUS的宣布改變了一切。」

澳洲戰略政策研究所（ASPI）在12月12日公開的報告中說，「兩年前，美國似乎不太可能提供我們B-21，但AUKUS的宣布改變了一切。」ASPI國防採購專家海耶爾（Marcus Hellyer），以及曾為3位澳洲防長提供建議的尼科斯（Andrew Nicholls）在共同執筆的報告中說，雖然坎培拉不該以為，美國會理所當然地軍售B-21，但如今隨著華府尋求威懾北京，想要印太盟國有更大的貢獻，似乎對澳洲有利。

另一方面，美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深政策研究員馬丁（Brad Martin）也說，有鑑於美澳的長期關係，雙方在增進長程打擊力上合作，並不令人意外。他指出，澳洲有先進打擊力，意味它有支援戰區安全的備戰力。

而席爾貝質疑，澳洲大砸約250-280 億美元（約7645-8563億台幣），採購12架，也就是1中隊B-21究竟值不值得。他說，採購和使用B-21都要付出極昂貴的代價，而這會大大擠壓到其他國防支出，並對澳洲安全局勢全面產生重大的影響，但美國可不想要那樣。還有觀察家指出，要是澳洲設法買到B-21，可能會激怒北京，並導致緊張升級。