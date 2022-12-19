新竹縣市合併還是竹竹苗合併曾經成為政治攻防議題，縣府委託中華民國都市計劃學會就不同合併改制方案進行學術研究，19日舉辦「新竹科技都會x跨域合作發展」論壇，提出「合併改制可行性評估」專題報告分析優缺點，最優先推薦方案為「竹竹苗合併改制」，學者專家都主張應先成立「跨區合作平台」。

縣長楊文科表示，論壇從改制的條件、現行升格方案缺失、升格前的合作等面向討論，務實從法理面分析，儘管有專案研究，「但不代表我們要推動合併升格」！

楊文科強調，縣市合併改制無論是行政院依《地方制度法》規定由上而下核定，或由縣市政府下而上推動，都應該尊重地方的聲音，尊重民意。

都市發展與環境教育基金會顧問蕭書周，做竹竹苗合併改制的可行性分析和優缺點比較，「新竹縣維持現狀」優勢為衝擊最小，但較不易提升治理能力。「新竹縣單獨改制」優勢為資源增加，但人口數過少，修法不易。

「竹竹合併改制」優勢為整合較容易，但人口數無法符合《地方制度法》125萬人以上的規定，需要修法。「竹竹苗合併改制」優勢較符合區域發展，但較不易整合及易遭遇政治阻力，綜合評估顯示最優先推薦方案為「竹竹苗合併改制」。

與談人中華民國都市劃學會理事長陳彥仲、中興大學法政學院院長李長晏、陽明交大榮譽退休教 授馮正民及中華大學副校長解鴻年，分別就各自專長及經驗，分析台中市、台南市合併升格後，仍面臨行政機關整合及偏鄉資源分配問題。

與談人都認，竹竹苗有科技廊帶的優勢，並有客家文化特色，具有發展成為「科技都會」的條件，合併改制前都應先成立「跨域合作平台」，就交通、產業及社會住宅等面向，做資源互補合作，具體做法如發行竹竹苗的「都會卡」，做內循環經濟。

計畫主持人林建元建議，合併改制設為長遠目標，短期先取得竹竹苗三縣市對未來合作發展的共識，並成立正式的跨域合作組織，擬定具體行動計畫向中央爭取經費，藉由累積跨域合作經驗與施政成果，將合併改制逐漸形成共同願景後，再進行實質推動的終極目標。