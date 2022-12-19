大陸疫情升溫，英國《金融時報》報導，新冠感染潮正在造成商業中斷，人員短缺危及工廠生產線運轉，同時許多卡車司機染疫，導致供應鏈陷入混亂。

報導指出，自中國清零防疫政策在本月稍早逆轉以來，新冠病毒Omicron變種開始在幾個大城市肆虐。許多白領人士開始在家工作，但隨著工人紛紛請病假，一些工廠的人手變得緊張。企業主和高管們表示，這對生產和供應鏈造成越來越大的擾亂。

山東省一家印刷電路板廠的老闆表示，上週五只有20％的員工來上班，其餘人都因感染新冠而請病假，「一個接一個人檢測呈陽性，我擔心我將不得不關廠」。

河北省一家汽車裝配廠的經理表示，他所在的集團計劃重啓「閉環」模式，即在感染病例激增期間安排員工在廠裡生活和工作，以求在避免感染的情況下堅持生產，「否則我們就沒有工人了」。

報導引述專家分析指，工廠的工人短缺問題將一直持續至2月，即春節（1月22日）之後。Omicron疫情已導致逾2.9億農民工開始提前返鄉過年。

北京泉匯研究（Plenum）的合夥人陳龍表示，「依賴農民工的行業正在掙扎，因為很多人已經回家過年，畢竟現在離春節只剩下五週，1月底之前一切將會相當冷清。」由於供應商被迫停產造成零件短缺，一些工廠將被迫放慢生產速度。

工廠還要應付供應鏈問題。中國歐盟商會主席伍德克（Jörg Wuttke）表示，越來越多的卡車司機檢測呈陽性將會造成破壞。在清零制度下，這些司機要接受嚴格的檢測，這阻礙了供應鏈，但至少阻止生病的司機上路。

韋博領創電子商務公司（WPIC Marketing ＋ Technologies）在中國經營多個倉庫，公司首席執行官庫克（Jacob Cooke）說，一些司機生病導致交貨延誤，「主要城市之間的交貨路線有多個停車點，司機在那裡換裝貨物。只要有一名司機請病假，貨運就會耽擱一天」。

投資者希望當前這段短期的中斷之後，最終將加速中國的開放。大陸國內和國際旅行出現早期反彈跡象。防疫封控放寬後，旅行網站攜程（Ctrip）的跨年航班搜尋量飆升至三年來最高水平。

但中國市場研究（China Market Research）董事總經理雷小山（Shaun Rein）警告，首波感染潮開始緩解後，中國消費者不會進行「報復性消費」，「許多員工在2022年的封控期間遭到減薪，消費者信心很低，許多中小企業已經倒閉。」