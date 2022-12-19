女星歐陽靖與前夫小菅亮輔(RK)育有2歲兒子「新醬」，常在社群分享兒子超萌的「躺地照」，受到粉絲熱烈歡迎，日前歐陽靖帶兒子在高鐵站吃飯時，就被知情的女餐廳店員詢問：「弟弟要不要乾脆躺一下？」，他聽完立刻在地板上躺成L形，還舒適扭起身體，讓歐陽靖感到很有趣，女星丁寧看了則秒讚：「這個店下次我一定要去」。

歐陽靖今(19日)分享前2天帶兒子新醬準備去坐高鐵時，兒子急著衝進高鐵站，被她當場制止，理由是母子倆還沒買票，於是先到附近的餐廳用餐，結果兒子吃飯時很不高興，見此，店員見店內還沒有其他客人，貼心問他要不要乾脆躺下來？話才說完，兒子便躺在餐廳內的木質地板上，露出相當滿意的表情，讓歐陽靖笑說：「實在是很好Cue……」

歐陽靖的兒子新醬很喜愛躺在地板上。(圖/歐陽靖 FB)

貼文曝光後，網友紛紛誇獎兒子新醬很可愛，留言寫下：「越躺越可愛」、「躺地寶躺到出名XDD，希望以後變躺帝寶」、「新醬該不會以為每天都有躺地KPI吧～不用這麼積極捏」、「新醬心裡想，遇到知音的人呵呵」、「育兒友善店家」、「可愛的餐廳店員」，女星丁寧則覺得店員很暖心：「太好了，搭機互相理解！這個餐廳下次我一定要去」。