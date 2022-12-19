歐盟國家的能源部長周一將在布魯塞爾開會，試圖達成天然氣價格上限的協定；但是目前各個國家之間仍存在分歧意見。

各國領導人在上周敦促各自的能源部長，在周一批准上限規定，以敲定該爭辯數月的措施。現在部長們正在考量由輪值主席國捷克所提出的新妥協方案。

據了解，該提案將大幅降低此前的上限提案，如果荷蘭的TTF天然氣合約價格連續三天每MWh(百萬瓦時)單位價格超過188歐元，則將啟動上限規定，該提案遠低於一個月前歐盟執委會提出的275歐元。

包括比利時、波蘭、希臘等12個國家嚴厲要求上限價格應低於200歐元，以遏止高漲的天然氣價格。

德國、荷蘭、奧地利等依賴俄氣較多國家則擔心，上限將破壞天然氣市場，並且俄國天然氣供應會從歐洲移開。

歐盟部分外交官說，少數國家的立場仍不明朗，雙方都可能有足夠的票數對阻止協定的批准或通過。

歐盟能源政策的命運將取決於天然氣上限的發展。歐盟各國周一也可能通過加快再生能源計畫的批准時間，它們由於等待俄氣上限的通過，而被推延兩次。