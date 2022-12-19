佳世達(2352)集團投資的八維智能今年榮獲2022年國際創新獎（International Innovation Awards）之「服務與解決方案」類的創新獎。

成立五年餘的八維智能是一家人工智慧技術服務公司，也是台灣在AI自然語言處理領域中極少數的領導品牌之一。本次得獎的項目「雲服務：企業智慧機器人平台」，是一個能讓企業及機構快速打造其專屬對話機器人的AI軟體平台。在線上參加頒獎典禮的公司創辦人暨董事長熊暉說：「八維智能團隊從零開始努力了幾年，雖在台灣市場紮下了結實的根基，但進入國際市場還在起步階段；得到這個國際獎，對我們是莫大的鼓勵！」

八維智能的企業智慧機器人平台已廣泛應用在政府服務、金融保險、醫療照護、零售、科技、製造等領域。它最大的特點是不僅能快速產出應答精準的對話機器人，而且提供了一個完整且易於使用的人機對話分析管理平台，讓各企業或機構僅需一兩位知識管理人員（不須具備科技背景）即可執行機器人的模型訓練、測試及更新。

每年一度的國際創新獎係由亞洲企業商會（Enterprise Asia）所主辦，獎項分為產品、服務與解決方案、組織與文化三個類別，得獎企業皆經由跨國創新專家、學術界和企業界組成的評審團隊通過評分系統共同選出。今年的國際創新獎在16日於泰國曼谷萬麗酒店舉行。