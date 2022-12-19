民進黨當局稱大陸對台灣食品企業註冊有「不公平要求」，包含必須書面作業、期限為今年6月底。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天發布「答記者問」稱，所謂大陸對台灣食品企業提出「不公平要求」，根本不是事實，只是民進黨當局掩蓋其無能、推卸責任的藉口，陸方的審核標準始終一致。

衛福部長薛瑞元日前受訪時表示，「大陸開放其他國家註冊，可以線上申請、配方欄位非必填，但要求台灣提供書面申請，而紙本上沒寫是否為非必填欄位，所以變成都要填。」

朱鳳蓮表示，對於兩岸經貿合作，大陸始終予以積極支持。在大陸海關總署第248號令發佈後，有關主管部門按照《海峽兩岸食品安全協議》既定管道向台灣有關方面通報了相關事項和要求，並分配了註冊系統帳號，但台方提出台灣食品企業由多個業務部門監管、註冊系統帳號不能滿足其需要。

朱鳳蓮表示，為解決這一問題，大陸有關主管部門決定由雙方聯繫窗口分別提交、接收台灣食品企業注冊申請材料，不管以什麼方式接收註冊申請資料，有關主管部門的審核標準始終是一致的，並不會造成所謂的「不公平」。

朱鳳蓮表示，今年2月，台灣開放日本福島等5縣食品輸台，台灣食品安全管理存在隱患。為確保消費者健康安全，防止問題產品流入大陸市場，大陸有關主管部門向台方進一步通報了有關要求，希望確保輸大陸食品符合大陸食品安全標準及相關規定。

朱鳳蓮指出，從2021年4月到2022年8月，民進黨當局完全可以在如此寬鬆的時限內幫助台灣食品企業妥善處理相關註冊事宜。所謂「期限」問題不是民進黨當局甩鍋大陸、損害業者利益的理由。

朱鳳蓮表示，雖然有部分台灣食品企業目前暫未獲得註冊，但只要按要求完善註冊訊息，經審核合格後依然可以向大陸出口產品。當務之急是民進黨當局應幫助有出口大陸需求的台灣業者完善註冊訊息，而不是政治操弄。

朱鳳蓮表示，民進黨當局不僅不採取措施幫助業者解決實際問題，反而將經貿問題政治化、簡單問題複雜化，到頭來只會進一步損害台灣業者利益，更加不得人心。