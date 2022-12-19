台大今天舉行「現任、新任行政主管交流座談會」，由現任行政團隊主管們與新任校長陳文章及主管們進行校務概況的介紹及交流。將於明年1月8日上任的新校長陳文章說，現任校長管中閔與其團隊為台大做了很多事情，讓他感覺「壓力不小」，未來他與新團隊會全力以赴，努力讓台大更好。

在座談會中，管中閔表示，對於校務交接，學校須建立起完整的制度與形式，他要求現任行政團隊務必做好接交事宜，讓接任者對校務的處理能更順暢、無縫接軌。

陳文章則感謝管中閔及其團隊這4年來為台大的貢獻，關於未來大學、國際化與永續發展部分，未來新團隊會持續努力精進。他表示，管校長已多次與他會談學校的相關事務，現任副校長及主管們也已對各項業務向他進行過簡報。他感謝現任行政團隊費時準備交接事宜，以讓新團隊能更順利運行，校務的承先啟後也更為流暢。

陳文章提出新行政團隊名單如下：

副校長：丁詩同、曾宛如、廖婉君、張上淳。

主任秘書：王大銘。

教務長：王泓仁。

學務長：朱士維。

研發長：吳忠幟。

總務長：廖文正。

國際長：袁孝維。

財務長：廖珮真。

法務長：王皇玉。

環保暨安衛中心主任：林晉玄。

圖書館館長：陳光華。

計算機及資訊網路中心主任：莊永裕。

出版中心主任：張俊哲。