參加婚禮本是喜事一樁，不過碰到這樣的情況難免會讓人覺得不舒服。一名網友抱怨，日前他為了祝賀同事結婚，冒雨開了2小時的車才抵達婚宴會館，不料新人家屬卻認為他開的車不夠高檔，拍照入鏡會不好看，便要求該名網友將車停到對面的停車場，讓他聽了很是受傷。

原PO在臉書社團《匿名2公社》發文表示，日前他特地開了2小時的車到中部參加同事的婚禮，當時天氣不佳，一路陰雨，好不容易到達婚宴會館前的停車場，新人家屬急忙出來迎接，在確認原PO是來喝喜酒的賓客後，便要求他把車子改停到對面的停車場。

「這裡是給進口車停的，等下新人入場要拍照比較好看！」新人家屬的這番話，讓原PO瞬間心涼了一半，但也只能摸摸鼻子，遵從指示把車子開到婚宴會館對面的停車場，感慨地說：「原來我的車不適合入鏡」。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言，「你紅包一定有多抽幾張出來吧」、「如果是我，應該馬上掉頭開走了」、「第一次聽到新人進場要在停車場拍照的」、「不吃喜酒紅包也不給了啦，從此斷交」、「結的不是婚，是虛榮」、「我之前遇過，當場就說我等他們下次結婚再來吃酒了，掰掰」。然而，也有人表示，多數婚禮本來就會有婚攝的規畫，應該是新人家屬只是新人家屬不擅言詞，安慰原PO換個方向思考，「結婚開心就好，不用多」。