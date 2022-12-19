煮飯加冰塊米飯真的會更好吃嗎？一名女網友親自實測，發現加冰塊的米煮起來真的比沒加冰塊來得更香更Q，且她冰塊不只加一顆，而是一大堆，目測20顆以上，引起上萬網友熱議。
這名女網友昨天在臉書「廚藝公社」分享煮米飯的秘訣，表示看電視學到煮飯的時候放冰塊，米飯會更香Q，實測後果真如此，不過她PO文後卻被罵「哪要放那麼多冰塊？」，女網友則回說「我就高興咧，我家冰塊多怎樣」。
原PO表示，經實測結果證明冰塊放得多，飯一樣煮起來香Q。至於有網友問要泡多久，原PO回答「我直接煮」，但冰塊增加，水就要減少，按自需的比例。
其他網友看到實測結果後紛紛驚呼，轉發到爆料公社吸引萬名網友按讚，「看起來不錯耶」、「有洞，表示這飯好吃」、「我也要試試看」、「我都放5、6顆就夠了~香Q」，內行網友解釋，這是因為米飯中製造甜味的酵素，只要高溫80度時就會終止分解，加冰塊後低溫時間延長，分解的時間跟著增加，米粒就變得更甜更Q。
但也有人抱持不同看法「人家是放一顆冰塊延緩電子鍋跳起來的時間，不是做冰塊浴」、「先泡半小時再按煮飯就好，不用放冰塊」、「米的品質還有泡米時間，跟燜飯時間才是關鍵」、「我是加一點醋和油」。
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