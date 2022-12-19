和泰車(2207)集團近年來積極推展MaaS(Mobility as a Service，交通行動服務)相關服務與文化，期望能完美滿足每一位顧客在「移動過程」中的各種需求，今年更首次舉辦「和泰MaaS數據黑客松」競賽，以「結合智慧科技與共享經濟」為主軸，鼓勵全台青年學子，運用和泰釋出的70萬筆珍貴商業數據，搭配AI、雲端應用等科技，分享心中移動願景。

和泰車黃南光董事長特別親臨致詞表示，集團不遺餘力地推動台灣MaaS成長發展，現已透過「和泰Pay」與「和泰Points」數位工具，串聯iRent、yoxi等移動服務，開創消費者一站式的移動新體驗。為加速打造更完善的MaaS生態系，今年透過黑客松競賽，廣邀優秀台灣青年能夠落實所學，以突破性的創新思維，帶給台灣這片土地更美好的移動未來。為幫助參賽者實現心中移動藍圖，此次競賽和泰更是投入大量資源，除集團內部講師之外，特別邀請國家級PTX公共運輸資料模型首席設計師闕嘉宏博士、市民永續創辦人林庠序，以及台灣微軟技術副總等共20位專家組建頂級業師團，提供參賽者1對1諮詢，一路陪伴青年朋友，協助團隊淬鍊數據價值與優化提案，最終產出兼具創意、科技與執行力的新世代MaaS解決方案。

歷經近半年賽程，最終由10組頂尖隊伍自183組中脫穎而出，「和泰MaaS數據黑客松」上周五(12月17日)決賽上，十強菁英團隊分別從「旅運整合」、「移動共乘」、「淨零碳排」等領域切入，大膽地賦予MaaS更多的想像空間，完美地詮釋台灣青年的無限創意。最終由咕嚕小隊以「DTD共享計程車」作品獲得首獎，該團隊提出DTD點到點共享計程車服務，利用獨特子母站設置模式與最佳乘車點算法，解決以往共乘服務因起訖點不一或單量不足無法成團的問題，同時也透過評分機制以及「共乘夥伴」功能，提昇使用者安全感，打造高黏著度的持續性服務。