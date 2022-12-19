為強化空污防制及提升減排效率，中鋼(2002)採用先進工程技術新建長度735公尺、跨距128公尺、高度60公尺，相當於3座台北大巨蛋體育館規模的鋼構棚架封閉式建築，該建築「南半段基樁打設及基礎工程」營建工地榮獲高雄市環保局111年優良智慧工地，由環保局黃世宏副局長頒發此獎項，中鋼土木工程處李春雄處長代表受獎。

中鋼為精進ESG永續發展工作，追求「環境管理」與「清潔生產」之目標，近年來陸續推動各項重大環保改善工程，其中的「新建煤礦封閉式建築」工程案於108年7月於廠區西南側原料儲存場開始施工，以儲放煉鐵製程所需的冶金煤。中鋼煤礦封閉式建築共規畫興建34格料倉，第一期北半段(305公尺)16格料倉工程已於去(110)年12月底完成，第二期南半段(430公尺)18格料倉工程興建中，預計112年底完工後，整體防制粒狀物逸散效率將提高至98%，每年可減少粒狀物排放31.6公噸。

煤礦封閉式建築第二期工程之「南半段基樁打設及基礎工程」是中鋼自行規畫，並委由集團子公司聯鋼營造承攬。中鋼汲取第一期工程經驗，精進第二期施工規畫，營建工地管理擬訂短、中、長期施工動線及施作剛性路面，不僅於非動線區鋪設防塵網，以減少裸露地表面積，亦於南半段工區布設水線及灑水設施，減少粒狀物逸散。此外，中鋼積極配合高雄市環保局推行營建工地智能管理政策，不僅於廠區周界設有空氣品質監測站，並於興建工程基地之上、下風處設置微型感測器以連續監控空氣品質，另考量整體興建工程規模浩大，施工基地出入口設置車牌辨識CCTV系統，進行運輸車輛智能化管理。

中鋼不僅推動環保改善工程，亦秉持優於法規標準的精神進行工程施作及營建管理，「煤礦封閉式建築」營建工地導入相關智能監測及管理措施，獲頒高雄市政府環保局111年優良智慧工地之殊榮。