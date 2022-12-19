高齡化已是全球趨勢，每個人都在思考存多少退休金才足以養老、如何完善自身醫療及照護的保障規畫，才能安心照顧年邁父母、子女以及自己的樂齡生活。國發會推估，2025年台灣將邁入超過20％都是65歲以上老年人的超高齡社會。開發金(2883)旗下中壽成立近60年來始終「以客戶為中心」，為協助民眾做好進入超高齡社會的準備，中壽全力推動高齡金融友善，從商品規畫、業務人力發展到服務工具數位化的全面轉型，幫助客戶善用保險商品提前規畫未來。

中壽總經理黃淑芬表示，壽險業是以人為本的事業，要從客戶需求出發。因應超高齡社會來臨，中壽提前布局，藉由開發多元創新的數位工具、強化人才培育及調整商品策略，啟動業務通路轉型列車，讓業務團隊兼具數位力與專業力。

隨著醫療與科技的進步，長壽將成新常態。為照顧活到老，更要活得好的客戶需求，中壽自2021年起開始強化長年期保障型商品、健康險與意外險的商品策略，經過一年多的推展，已有顯著的業務提升；至2022年10月底止，中壽業務通路健康險與意外險、長年期商品新契約總保費的成長率，皆為大型壽險公司中第一，整體表現卓越。

中壽近年推動組織轉型具體有成，根據大型壽險公司最新年報及壽險公會等資料顯示，中壽內外勤員工整體平均年齡為業界最年輕團隊，且至2022年11月底止，中壽業務員登錄人數較年初淨增加603人，為前五大同業中唯一業務員人力正成長的壽險公司，另業務員定著率達86.7％，居業界之冠，在在顯示中壽已是有志投入壽險業新鮮人的首選僱主。

為了支持業務員順利發展志業、協助包含高齡族群在內的客戶規畫美好人生，中壽培育業務員不遺餘力，於2020年起導入「RFA退休理財規劃顧問」，迄今累計438位業務菁英取得專業認證，在同業間名列前茅，並同步推動北醫大「健康服務專業認證」，厚植退休理財、醫療健康照護的專業能力；此外，中壽全體業務員也已完成高齡投保權益培訓課程，近期更推出獨步業界的「商品智能對練」自學系統，透過模擬銷售場景，加速業務員累積商品知識與提升解說能力。