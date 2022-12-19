隨著今年進入尾聲，但美國人對新的一年卻沒有太多的喜悅與期待。根據今日美國（USA TODAY）和薩福克大學（Suffolk University）在12月7日至11日對1,000名登記選民所做的最新民調，三分之二受訪者認為美國已經走上錯誤的軌道，他們對政黨或任何政府部門能否有效克服未來的挑戰缺乏信心。

受訪者認為拜登總統和新國會在2023年的首要之務就是搞好通膨和經濟，54%的受訪者將這兩件事列為第一或第二優先事項，這個比例是其他議題的兩倍。

在緬因州擁有一家小型海運公司的現年62歲的民主黨人Peter Grant受訪時表示：「我們正處於動盪的時期，在很多方面，現在這個國家的情況都不好」。

隨著新的一年即將到來，幾乎沒有跡象顯示美國人對未來信心大振。

以65%贊成、26%反對，受訪美國人普遍認為這個國家走錯了路，並沒有朝著正確的方向前進。去年底贊成美國「誤入歧途」的受訪者佔57%，反對者佔30%，雖然不代表他們認為在新的一年到來之際，美國會有多昌盛繁榮，但對未來的看法比較沒有那麼悲觀。

不過，最新的數據仍比7月份得到的結果好一些，當時多達76%的受訪者認為美國沒有朝著正確的方向前進，只有15%的美國人不這麼認為。

在回答用一個詞來形容對新年的心情時，39%的受訪者選擇了「懷抱希望」（hopeful），5%的人選擇了「充滿熱情」，這兩個比例都較去年下滑。24%的受訪者選擇「擔心」（worried），11%的人選擇「害怕」（fearful），這兩個比例都高於去年。18%的受訪美國人選擇「疲憊不堪」（exhausted）來形容他們的心情，這個比例和去年相同。

儘管汽油價格持續回落，但生活仍然感受到通膨帶來的壓力。一名加州現年66歲從事抵押貸款經紀業務的共和黨人Janet Brown表示：「我的電費大約是600美元一個月，以前只有這個的一半。肉漲了、雞漲了、一切都在漲、漲、漲」。

此外，調查顯示美國人對明年華府的分裂政府期望甚低。大多數美國人認為共和黨和民主黨現在都「過於極端」，一名受訪者表示：「我們正在被極端主義統統御著，溫和的中間派正受到排擠」。