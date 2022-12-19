品牌廠華碩（2357）結盟奇異醫療（GE），成為雲端醫療影像處理服務策略夥伴，透過華碩雲端服務結合奇異醫療AW Server系統，聯手推出台灣第一個雲原生醫療影像暨AI服務「DicomCloud」，提供普及化工具，使各級醫療機構皆可即時診斷，加速落實醫療分級與基層數位轉型、建立智慧醫療服務。

華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章表示，GE醫療集團在醫學影像、資訊技術、醫療診斷、患者監護系統、藥物顯影劑等領域深耕多年，並具豐富的全球市場經驗。透過華碩雲端技術結合奇異醫療AW Server醫療影像系統與AI平台，從醫學中心到基層診所，皆能以雲服務快速部署、立即使用的便利性，享受優質的醫療影像診斷服務，期能提升此服務在臨床普及化和基層可及性，推動產業創新轉型。

奇異醫療大中華區副總裁黃福榮引用Data Bridge Market Research指出，在疫情加速整體醫療轉型下，醫療影像+AI將以兩位數以上的年複合率成長，預期2026年產值達2,650億美元。此回合作，結合雙方最堅強的實力，從雲端影像存取到AI處理，做最完善的整合，並透過華碩AIoT產品完整展現，期待這樣的服務能普及各醫療層級，讓基層醫療亦可享有平等服務，提升醫療品質，達到健康平等的願景。

DicomCloud雲原生醫療影像服務結合台智雲AIHPC超級電腦高效算力、華碩雲端儲存技術，以及奇異醫療AW Server，成為先進的3D高階醫學影像雲端服務。此外，整合華碩AIoT醫療顯示器、智慧健康穿戴裝置與可攜式超音波設備等，提供醫療機構全方位智慧影像解決方案。

DicomCloud提供各級醫療機構在第一時間即可為病人完善疾病診斷的醫療影像服務，協助醫院打造雲原生健康醫療服務，達成輕症留在基層，重症轉往醫學中心的分層合作機制，讓台灣醫療與健保穩健發展、累積智慧醫療服務量能，邁向虛實整合新世代。