本周四（22日）迎來冬至，是一年中黑夜最長、白天最短的日子，小孟老師在臉書粉專分享冬至當天8項開運習俗，除了湯圓要吃紅、白色湯圓外，也點名4生肖，生肖虎、生肖猴、生肖蛇、生肖豬在2022年犯太歲，在冬至這天可吃豬腳麵線來去穢氣擋煞氣，甚至能破除太歲卡關。

【冬至習俗】

1.冬至大多會在白天祭拜神明、祖先、地基主，其因是為了感謝神靈過去一年的辛苦護持，期盼來年再多加幫忙保佑。

供品：三牲、四果、湯圓3碗、發粿、茶或酒3杯。

紙錢：拜神明使用刈金、壽金、地公金。拜祖先使用刈金或銀紙都可以。

2.吃湯圓：

冬至吃湯圓代表圓滿如意，單身者可旺桃花，想要求財者會出現財富圓滿如意，人際上也會人事滿滿，家庭上也會家庭和樂幸福美滿，建議紅白湯圓一起吃可以陰陽調合旺5年，另外民間有吃了湯圓會大一歲的說法，因此讓小孩吃湯圓也等於有添歲的意涵。

3.吃水餃：

冬至吃水餃可以旺財富，因為餃子象徵財寶，吃下後能財氣飽滿，招財進寶。

4.吃豬腳麵線：

冬至吃豬腳麵線能去穢氣擋煞氣，還能延壽破除太歲卡關，尤其今年生肖虎、生肖猴、生肖蛇、生肖豬運勢較差特別要吃。

5.吃年糕：

冬至後代表陽氣的開始，也象徵新的氣息，因此吃年糕吃的甜甜的好過冬，也代表又一年的開始。

6.冬至送鞋：

古人在冬至時，晚輩會買鞋子送給舅舅與姑姑，演變到現今，成了舅舅與姑姑送鞋給外甥、姪子，代表幫晚輩添衣如同添歲。

7.冬至進補：

冬至黑夜較長也較冷，因此適合冬令進補，古人會在這一天燉羊肉或煮麻油雞湯來喝。

8.吃餛飩：

南宋時民間有「冬至餛飩夏至麵」的俗諺，代表冬至為白天較短、夜較長，隔天恢復正常白天長夜晚短，有混沌初開的意謂，如同盤古開天闢地祝賀大地初始，也代表惡運結束，好運將來。