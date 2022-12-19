海山分局舉辦年終治安座談會。（海山分局提供）

新北市海山警分局今（19）日舉辦社區治安座談會，邀請轄區民意代表、里鄰長、各級學校、金融機構及超商代表參加，會議由分局長周振安主持，針對轄區治安及交通現況做簡介，並加強宣導當前各項重點警政工作，例如認識新興毒品、打擊詐欺犯罪與新修正交通法規等，也有多位教育局及校長對於治安及交通問題提出建言，以互動方式拉進距離，建構社區治安網絡。

會議特別邀請少年警察隊偵查佐黃郁棻，宣導有關「少年輔導委員會設置及輔導實施辦法」，本辦法將於明年7月1日施行，讓與會貴賓了解關於曝險少年以及偏差行為輔導要件。

此外，海山分局偵查隊長廖武郎宣導反毒品議題，提醒民眾認識新興毒品的外觀及防範的方式，並由偵查隊小隊長黃鴻芳進行預防詐騙犯罪宣導，除了大家近期耳熟能詳的海外打工、假投資詐騙及防疫補助等新型態的詐騙方式，詐騙手法推陳出新，民眾可熟記「3備7不」原則，以提高警覺，避免受騙上當。

最後交通組長楊信毅針對轄區發生交通事故10大路段、肇事原因分析向民眾說明，並宣導有關最近上路的「微型電動二輪車」相關法規，讓用路安全能夠落實及深入每個參加民眾的心裡。

海山分局長周振安表示，社區治安座談會是分局與社區間重要的溝通橋樑，針對社區的治安及交通共同努力改善，警民共同商議社區發展、治安、交通等問題，結合民眾的凝聚力及認同感，建立良好互動的夥伴關係，透過聯防機制，降低治安死角，讓民眾感受警方的用心及維護治安的堅持。

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