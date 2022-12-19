司法院19日推出新版「智慧客服小幫手」試營運，除了操作界面更友善、便民，更以人工智慧（AI）對話方式，讓民眾快速查詢各法院庭期表及開庭進度資訊。

本次進一步升級小幫手人工智慧對話能力（AI Level 2），回應民眾有關各法院庭期表及開庭進度查詢問題。民眾可用自然口語對話方式詢問，例如「下週五新北地院民事庭期？」、「高院下週玄股庭期表？」、「台中高分院刑事開庭進度」、「三重簡易庭110年重建簡字第15號庭期？」等，「智慧客服小幫手」可以識別常用的法院名稱、案件類別、股別、案件字號、日期等口語表達。

司法院強調，民眾可於司法院官網（https://www.judicial.gov.tw/），點擊「智慧客服」，或是Google搜尋「司法院智慧客服小幫手」，即可輕鬆查詢。司法院將會根據民眾反應，持續優化回應內容及知識範圍，讓「智慧客服小幫手」回答更多民眾常見問題，提供24小時不間斷的線上問答服務。