台北市長柯文哲推出熊好券終極加碼方案，他今天召開記者會指出，3天就可以用掉234萬張，搶購熱潮超過自己的想像，有超過他的預期，坦言低估台北市民學習能力，3天比30天使用量更大，以前沒想到會有這招。

對於熊好券之亂，柯文哲表示，關於台北通熊好券，隨著使用經驗愈多愈熟悉，以前24天才用121萬張，結果現在3天就可以用掉234萬張，他低估台北市民學習能力，市民越用速度越快。

柯文哲說，自己學到一課，這種促銷活動時間長沒有用，30天反而覺得還早，只有3天，民眾反而去採買的次數增加，自己昨天去萬華就想說奇怪，怎麼大排長龍，本來防疫、紓困、振興、轉型，產業振興本來就是在疫情趨緩後一個很重要的工作。

柯文哲說，預算是夠的，本來二備金就剩下1.4億元，「不管你們怎麼玩不會超過二備金的範圍」，這次學到幾課，第一，促銷活動時間拉長沒有用，時間短反而促銷效果更大，第二，台北市的市民使用台北通、熊好券，這種電子支付大幅進步，一方面也兼到產業振興，另外做到社會轉型，雙重目的，「一開始知道二備金有1.4億元，你怎麼玩也不會超過1.4億」。

另外，議員批評卸任前大撒幣，柯文哲認為，今天早上已經開始在做2023台灣燈會在台北，疫情趨緩以後，要讓整個產業加速復興，在這時候本來就很多促銷活動。

柯文哲說，自己還是遵守財政紀律，不會去舉債什麼來搞這個，所以在預算範圍內去執行，沒有超過議會給的預算，還是在議會預算裡面去執行這個計畫，「只是老實講，昨天那個搶購熱潮超過我的想像，有超過我的預期，這的確是事實」。

但終極加碼造成民眾排隊亂象，柯文哲指出，政府也沒辦法每件事做的剛好，到底是要掀起搶購熱潮，還是看起來冷冷的，自己也不曉得，但至少學到一課，有效期間30天大家就拖著拖著，最後使用量反而比較低，結果3天而已，奇怪全部衝出來。

他說，老實說這種群眾心理學，他也在摸索，這滿有趣的，3天比30天使用量更大，以前沒想到會有這招。