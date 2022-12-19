台灣民意基金會17日發布2024總統大選民調，問卷問題是「如果由賴清德、侯友宜、柯文哲3人競爭 2024 總統大位，選民支持誰？」有38.7％回答新北市長侯友宜、29％回答副總統賴清德和17.8％回答台北市長柯文哲，賴清德落後侯友宜9.7個百分點。對此，就有網友認為「開除蔡英文，2024有希望，民調起碼升10%」，引發討論。

林濁水17日時在臉書上表示，「整個黨還在裝模作樣，說還找不到2022大輸的原因，還要花時間努力找一找查一查問一問看一看研究研究，這個樣子，看在民眾眼裏，2024要怎麼選！」而此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至更有多數人認為「蔡英文要有放下權力決心！放手讓賴副去拼！」

許多網友紛紛表示「開除蔡英文，2024有希望。先開除掉她，民調起碼升10％，而且才能不再被她繼續敗票」、「一大堆五四三的敗選理由。簡單講，民進黨沒把國家利益放在黨的利益之前。小英沒把黨的利益放在個人利益之前」、「2024英系還要大賭一次 」、「蔡英文應該全力配合賴清德的改革，並全力幫助賴清德打贏選戰，如此將來才能名留青史」。