王鴻薇（右）與丈夫陶允正（左）。（圖／摘自王鴻薇臉書）

國民黨台北市立委補選備受矚目，其中國民黨候選人王鴻薇先前與資深媒體人周玉蔻的激烈口角，至今仍令人印象深刻。而近期王鴻薇也與丈夫陶允正參與網路節目錄影，當談到被周玉蔻嗆聲「吃軟飯」時，陶坦言，當下確實是有點憤恨難平的。

周玉蔻先前因在其節目誣指前中國小姐張淑娟涉入緋聞而遭提告，並在北檢門口與陪同張的王鴻薇爆發激烈口角，互罵對方是「蟑螂」、「老鼠」、「敗類」，期間周玉蔻更脫口，開嗆王鴻薇「老公是吃軟飯的」。

而在近期錄影、今（19）日播出的網路節目《今天誰來沛》中，王鴻薇提到，自己當年結婚時，時任採訪主任的周玉蔻有來參加婚禮，所以她一定認識陶。陶允正也直言，周玉蔻知道自己前期是在報社工作，因此便認為在妻子王鴻薇當了議員之後，就會開始依附。對於周玉蔻酸自己吃軟飯，陶允正坦言，受傳統教育的他，當下是不爽、憤恨難平的。

但陶允正接著說，對於周玉蔻的人生歷練他相對也有所了解，因此在平復之後，對於周不管是氣急敗壞、亦或是故意來刺激（才說吃軟飯），他認為話講了就講了，「我有沒有吃軟飯我自己知道，不需要跟大家證明還怎樣」。