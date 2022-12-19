琳誼宣布明年2月12日舉辦「在某個角落努力的你」新專輯演唱會。（相映國際提供）

琳誼宣布明年2月12日舉辦「在某個角落努力的你」新專輯演唱會。（相映國際提供）

琳誼宣布明年2月12日舉辦「在某個角落努力的你」新專輯演唱會。（相映國際提供）

琳誼剛奪得金鐘獎戲劇主題曲，乘勝追擊推出新專輯《在某個角落努力的你》，並宣布將在明年2月12日於CORNER MAX舉辦演唱會，邁入千人等級的場館，讓她直呼：「今年年初辦了好幾場百人巡迴，明年終於要挑戰千人的場地開演唱會了，真的非常期待。」

除了台北場，她也將在2月前往新加坡、馬來西亞開唱，很期待品嚐當地美食，「身為吃貨，當然是想要吃很多好吃的，因為我自己很喜歡吃海南雞，想要吃新加坡當地的海南雞飯、辣椒螃蟹，也想吃馬來西亞的肉骨茶、福建炒麵，沒試過的都想吃吃看！」

她新歌〈748情人節〉邀來玖壹壹洋蔥合唱，掀起了一波「去死吧」腹黑熱潮，上週末兩人在台南合體首唱新歌，她自評兩人默契好，「我覺得滿好的欸！年底大家都比較忙，沒有碰面練團，但是我們合唱的滿不錯的，感覺粉絲們能聽到我們現場合唱也很興奮。」

有趣的是之前洋蔥曾邀約琳誼喝酒被婉拒，這次她用心地獻上在網路很夯的紅酒「劍人夕鶴」作為耶誕賀禮，她笑說：「符合我們歌曲有點厭世搞怪的感覺，售價還剛好是748元，跟我們一起合作的歌一樣。」演唱會購票請洽iNDIEVOX網站、ibon機台。

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