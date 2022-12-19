第一救災救護大隊到百貨商場、大賣場實施公安稽查。（新北市消防局提供）

農曆新春將至，且新冠肺炎疫情逐步趨緩，預測百貨商場、大賣場將湧現大量購物人潮。為了保障民眾購物環境安全，新北市消防局第一救災救護大隊成立春節專案檢查小組，今（19）日由大隊長羅凱文率隊前往板橋區縣民大道二段百貨商場進行公安稽查，確保民眾生命財產安全。

專案小組稽查重點分為防火管理、消防設備、逃生動線三大部分，在防火管理方面，透過考詢員工於火災發生時，是否熟知消防相關應變處置作為，平時有無落實用火用電安全自主管理。消防設備方面，業者應定期自主維護巡檢，同時針對該場所火警發報設備總機及消防設備進行檢測，確認是否堪用。逃生動線方面，確認防火門是否上鎖、避難動線有無雜物堆積、防火區劃是否遭受破壞。

羅凱文表示，目前板橋區大型商場、百貨公司等公共場所及休閒娛樂場所共計440家，為維護公共安全及確保消費者權益，春節專案檢查小組已持續針對上述場所全面進行重點檢視，依法要求不符規定者盡速改善及移請權責單位進行裁處，並於場所主要出入口張貼「不合格場所」標示供識別。

羅凱文呼籲，百貨商場、大賣場等相關業者在面對緊急狀況時需能迅速應變因應，爭取避難逃生時間，以減少意外事故發生，妥善保障民眾生命財產安全，讓新北市民安心過好年。