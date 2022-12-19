2022 FIFA世界盃於今(19)日凌晨阿根廷跟法國的冠軍賽精彩畫下句點，中華電(2412)獨家完整轉播64場賽事，根據統計，MOD、Hami Video總觀看人數突破3,800萬，世足專區總瀏覽量更創下4.2億人次新高，且人潮帶來錢潮，世足廣告營收更是上屆的5倍。

中華電本次賽事由跨分公司與中華電信研究院所組成的300餘人世足應變專案團隊，24小時不間斷的努力下，確保本次世足賽事轉播網路順暢，並締造MOD、Hami Video多項紀錄，除了總觀看人數突破3,800萬、世足專區總瀏覽量創下4.2億人次新高，本屆卡達世足難以預測勝負的激烈戰況，MOD、Hami Video冠軍戰轉播同時在線人數一度衝高至近70萬人，世足廣告營收亦在收視高流量帶動下，較上屆世足廣告成長將近5倍，顯見世足賽魅力驚人。

中華電為本屆世足賽帶來多元創新服務，除完整轉播64場賽事並提供多視角、多螢回看、世足AR轉播等創新豐富的觀賽體驗，首次推出Hami Video金球大禮包，一上線即獲球迷廣大迴響，總經理郭水義表示，這屆卡達世足賽，中華電轉播64場完整賽事帶給球迷朋友們難忘的觀賽回憶，未來中華電MOD、Hami Video將持續提供最新、最完整的運動賽事轉播服務。