苗栗縣道128線將進行拓寬。（李京昇攝）

苗栗縣道128線為連絡濱海通苑地區與山線苗栗、銅鑼、公館主要幹道，但因路幅過小出現大型車輛與機車搶道現象，險象環生。經苗栗縣府積極爭取獲得中央補助辦理128線通霄路段（通霄交流道3K＋600至烏眉國中4K＋900）拓寬工程，19日苗栗縣長徐耀昌持鏟動土，焚香祝禱工程順利，工程預計2024年8月完工。

縣道128線可於台72線東西向快速道路銅鑼交流道銜接往台3線汶水及串連獅潭、泰安、大湖風景區，另可串聯國道3號通霄交流道、西濱台61線通霄聯絡道與國道1號銅鑼交流道。

縣府為創造便捷安全的聯絡道路系統，提報中央並在立委陳超明協助爭取經費下，獲交通部核定納入「生活圈道路系統建設計畫（公路系統）」補助辦理，以總經費1億9091 萬元拓寬128線通霄交流道附近苗36線入口至烏眉國中路段。

縣府積極辦理招標作業，但因經費材料上漲以及生態環境評估等因素流標5次，經重新檢討預算後重新上網招標，最終歷經7次上網招標公告後順利決標，19日苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明以及地方民意代表等人持鏟動土，共同為工程焚香祝禱順利平安。

工務處長古明弘表示，工程起於通霄交流道附近苗36線入口（里程3K＋600），迄至烏眉國中（里程4K＋900）止，總長度約1.3公里，將現行車道寬8到10公尺道路拓寬為15公尺，採雙向包括一車道及機慢車優先道設計配置，大幅增加行車安全性，預計2024年8月完工。

此外，因當初工程預定範圍超過烏眉國中，但農業處調查發現該處有時虎出沒跡象，因此縮小工程範圍，確定通霄交流道附近苗36線入口至烏眉國中無石虎出現蹤跡立即推動工程作業，但工程也將加入生態廊道等生態友善設施，以兼顧生態平衡。

縣長徐耀昌表示，在他立委時期即醞釀推動此段道路的拓寬工程，但因種種原因難以推行，最後在中央以及立委大力協助下今年終於開工動土，將可有效提升128線交通服務水準及行車安全，並且完善銅鑼科學園區至海線地區主要聯絡道，促使地方增加相關經濟產值，增加就業人口。