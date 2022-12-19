泌尿道上皮癌是台灣常見癌症，根據衛福部108年癌症登記年報資料，泌尿道上皮癌病人以膀胱癌為多，一年有約2400名膀胱癌新發個案，當年因膀胱癌而喪命者，也有超過千人，對台灣家庭、健康照護負擔影響不容小覷。高雄長庚血液腫瘤科主治醫師蘇祐立說，早期膀胱癌(表淺型)治療相對單純，通常開刀就有不錯的效果；但膀胱癌麻煩之處在於容易復發，也有遠端轉移風險，病人就算完成首次治療也務必定期追蹤。

●中老年排尿無痛顏色卻變紅 小心罹癌警訊

蘇祐立表示，不管是膀胱癌或其他的泌尿道上皮癌，初始表現症狀大多與排尿有關，尤其以無痛血尿最為常見，病人的尿液顏色可能呈現鮮紅或深紅色，但是卻沒有痛感。一般泌尿道感染或結石也可能會有血尿，但通常會伴隨疼痛，因此如果中老年人出現無痛的血尿且持續一段時間，就要警覺可能是泌尿道上皮癌訊號，應警覺及早就醫。

蘇祐立表示，膀胱癌是早期治療預後極佳的癌別，若癌細胞進一步侵犯膀胱肌肉層或轉移到其他部位，可能出現排尿不順、頻尿、夜尿頻繁、腰痛、腰痠、背痛等症狀。但通常等到這些症狀出現，就可能是第三期或第四期，治療難度和對生活的影響也相形增加。

蘇祐立說，膀胱癌的治療以腫瘤是否侵犯肌肉層有不同處置。若沒有侵犯肌肉層，只要施以膀胱內腫瘤刮除手術，術後輔助膀胱內灌注化學治療或卡介苗，可顯著降低復發風險。但如果腫瘤已經影響肌肉層，就有遠端轉移的可能，需要把整個膀胱切除，才能降低復發風險。針對局部晚期未轉移的病人，最好的治療策略是手術前先進行幾次的前導性化療，再切除膀胱，有最高的機會降低復發。

●晚期膀胱癌新希望 免疫治療化解用藥困境

至於轉移泌尿上皮癌的病人，蘇祐立表示，過去膀胱癌若轉移，只能選擇化學治療，有些病人無法化療，或化療產生抗藥性，就會面臨無藥可用的困境。幸好近年免疫治療問世，對於轉移膀胱癌病人，不管是作為第一線、第二線治療，都是國際治療指引的首選治療之一。

膀胱癌病人最難言的苦痛是歷經多次刮除手術後仍產生復發或轉移。蘇祐立表示，針對第二、第三期接受膀胱摘取術的病人，若以免疫藥物輔助治療，可降低復發風險；另針對曾接受第一線鉑金類化療且療效達到疾病緩解控制的病人，在完成4至6個化療療程後，可以醫師進一步討論後續的治療選項，讓整體治療反應得以延續。蘇祐立提醒，膀胱癌病人往往對膀胱摘除治療惶惶不安，也難免擔心因為造口、尿袋降低生活品質，病友若有治療上的疑惑或困難，可多跟醫師討論，做最有利病人的安排。

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