自從中國大陸大幅鬆綁抗疫規定後，不論是在北京或是上海的號子裡都是門可羅雀，確診者大增也讓原本就不太熱絡的交易更加清淡。同時，股票監管單位也取消每周一次的上市審核作業。

由於中央政府一下子就突然放寬，目前有半數北京員工都已確診的銀行以及資產管理業者，有不少都已紛紛重新起草全新的新冠對應措施。再加上中央政府統計確診人數有失真之虞，故疫情可能比想像來得更加嚴峻。

中國人保資產管理（PICC）有位不願具名的經理人向路透社爆料，北京同事已經有一半都已確診，上海也有5%到10%染疫。事實上，上周陸股成交量明顯下滑，上證綜合指數周總成交量僅有1390億股，少於過去3年約1430億股平均數。

而在中國大陸銀行同業拆借市場中，人民幣兌美元單日交易量，上周降大減至200億美元左右，為今年4月以來最低。8個月之前，當時上海為防止新冠病毒擴散，曾實施過為期兩個月封鎖期。

匯銀人士指出，北京大多數外匯交易員都不來辦公室上班，故交易量自然會清淡。對於採陽的外匯交易員已被下指示說不要來辦公室，避免造成封閉區域大型感染。目前感染情況，是2020上半年以來最慘的一次。

新冠疫情也對IPO（股票初次公開發行）產生衝擊，原本每周一次的審理作業，上周已被取消。同時，國家統計局也沒有舉行原定的11月經濟數據公布記者會。