保瑞(6472)19日宣布旗下孫公司景德製藥接獲美國FDA正式查廠報告，說明景德製藥桃園廠區通過美國FDA藥證核准前查核(PAI)，此次查核為安成所委託生產的兩個眼藥專案，此兩項眼藥專案美國過去12個月IQIVA銷售金額為4.92億美元(至2022年10月)，景德製藥桃園廠區是台灣唯一通過美國FDA查廠的處方用藥眼藥製劑廠；未來將可繼續接受客戶委託製造銷往美國的眼藥產品。

隨著3C產品使用人口與時間日益增加，眼睛長期直視3C產品螢幕造成的慢性刺激及負擔，也造成罹患眼部方面疾病人數增加的趨勢。根據調研機構GII的統計資料指出，2020年全球眼科藥物市場規模達到367億美元，在預測期內，市場預計將以8.5%的複合年增長率增長，到2028年將達到704.9億美元。

景德製藥是保瑞併購安成案其中一塊重要併購指標，此次通過美國FDA查廠的重要指標性意義在於，保瑞在併購後對於系統、人員及品質的整合再度完成一個美國FDA通過的眼藥廠，法人表示，除了可以提升保瑞CDMO的能力及知名度，也實現併購安成使保瑞擴展到高毛利、低競爭的熱門眼藥市場。