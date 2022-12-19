台股上周再慘遭外資提款6.6億美元，成新興國家失血最多的國家。統一投信表示，台灣經濟成長低點預計將落在明年第一季，觸底後回升，且下半年經濟成長將優於上半年。近期台股雖然受到聯準會官員鷹派言論影響，出現較大震盪。但明年的新題材作夢行情及市場對於大陸鬆綁防疫政策的期待，使台股仍有機會震盪走高。產業看好半導體、新平台相關、汽車、蘋果新規格提升及中國解封受惠股，具備較高成長潛力。

統一投信表示，根據主計處預估，台灣經濟成長將於明年第一季落底，隨後回升。整體來說，下半年台灣經濟成長將優於上半年，帶動台股於第四季達到高點。近期在聯準會官員鷹派言論影響下，台股震盪較大，但隨著升息近尾聲，聯準會政策對股市的影響將逐漸鈍化。明年的新題材作夢行情，加上大陸陸續鬆綁防疫政策，有望帶動全球需求，使台股仍有機會震盪向上。

統一投信表示，中美科技對抗，使中國科技發展更加仰賴台廠，IC設計及服務等族群也隨之受惠。因應應用面日漸廣闊的晶片需求，檢測相關類股作為半導體製程升級的重要一環，也具備高度潛力。今年伺服器受到新平台發表遞延影響，但隨著新平台順利發布，明年伺服器族群將重回成長軌道。供應鏈恢復順暢，使過去飽受缺料困擾的汽車業，累積的訂單加速出貨，對營收帶來助益。市場預期明年蘋果新機規格將大幅提升，尤其是鏡頭方面功能，也讓光學、散熱及顯示器等族群受惠。近期中國防疫政策轉向，使中國解封相關的類股表現強勢。若明年大陸如預期逐步解封，回升的需求也將帶動相關類股營收成長。

中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧表示，高利率環境下，經濟衰退疑慮逐漸浮現，中美科技戰仍是主要的風險，在實質需求回升前，台股處低檔盤整，並有可能與經濟情況齊走「L型」態勢，惟國安基金尚未退場，台股仍相對有撐，建議投資人仍以具基本面且具有題材面的產業進行布局，在底部成形之後，估計反彈動能也能較為強勁，值得期待。