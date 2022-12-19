港股周一開高21點或0.11%，但隨後直線向下。由於疫情惡化，中國12月的商業信心，跌到近10年來的最低水準，影響港股和內地指數走弱，特別是中國股市，已經難以繼續此前因放鬆防疫管制帶來的漲勢。

周一香港恆生指數最多跌157點，收跌97.86點或0.50%，為19352.81點。國企股(H股)跌30.13點或0.45%，為6604.62點。

上周五公布的數據，美國、歐元區的商業活動都出現萎縮，美國的PMI更低於市場預期，美股收盤下跌。

上周大漲的藥品股，周一領跌5%，為跌幅最大的板塊。包括口罩、檢測、醫藥等新冠防疫相關股票賣壓大，新華製藥跌近12.7%，三葉草生物跌15%，康希諾跌16%，君實生物跌16%。

線上醫療股也下跌，阿里健康跌8%，京東健康跌4%，平安好醫生跌7%。

內房股也受壓，龍光集團跌2.1%，禹洲集團跌7.3%，合生創展跌1%。