台灣身心障礙藝術發展協會理事長吳春山表示，這次邀請到16位不同背景的特殊藝術家，將自身看到的視野與想說的話呈現在作品中，感謝仁愛醫院提供場地，讓地區居民也可以一同共享。（潘虹恩攝）

此次參展作品皆為每位藝術家精選的年度新作，呈現多樣化的生活風貌及生命歷程，展現參展者不被自身的障礙設限，持續努力邁進、積極進取的精神。（潘虹恩攝）

台中市私立仁愛社會福利慈善事業基金會攜手台灣身心障礙藝術發展協會19日於大里仁愛醫院1樓大廳舉辦《光之譜：一日快閃藝術展》，邀請歷屆光之藝廊創作獎徵件比賽得獎人參展，展出32幅身心障礙藝術家的作品，讓他們的原創被大眾看見，也期望透過溫暖動人的藝術作品給予民眾最大的祝福。

仁愛基金會董事兼執行秘書、醫師許啟祥表示，很榮幸連續多年與光之藝廊合作舉辦如此有意義的活動，將身心障礙者的作品帶入醫院，傳遞創作者不屈不饒的創作精神與心血結晶給參與者；他也相信藝術有療癒效果，能利用這個平台幫助病人和家屬勇敢站出來，期待經由這次活動，讓更多人感受到社會的溫暖，希望大家一起享受。

台灣身心障礙藝術發展協會理事長吳春山表示，這次邀請到16位不同背景的特殊藝術家，將自身看到的視野與想說的話呈現在作品中，帶領人們用不同視角體驗這世界；這些藝術家都很有天分、創作獨樹一格，苦於沒有平台讓作品和大家分享，感謝仁愛醫院提供場地，讓地區居民也可以一同共享。

此次參展作品皆為每位藝術家精選的年度新作，呈現多樣化的生活風貌及生命歷程，也帶給觀眾豐富的藝術視野，展現特殊藝術家不為自身的障礙所設限，持續於藝術領域中努力邁進、積極進取的精神。

光之藝廊藝術總監蘇均衡指出，展覽中幾位自閉症藝術家的作品格外受到注目，如韓沛軒的《幻題天堂》用繪本風格描繪1個不需要言語的烏托邦，對於溝通困難的韓沛軒，那邊就是最美好的天堂；郝先誠的《竹林煦光》以繽紛的色彩刻畫出竹林中光影的變化，堅硬的竹子與柔軟的彩虹色相互襯托，也象徵著郝先誠心境上的掙扎與突破等。

參展者周則翰的媽媽說，則翰是唐寶寶，他有很多想法是別人沒有發現的，所以他藉由畫畫來抒發情緒，很感謝光之藝廊，每年都有新作聯展，提供平台給這樣的孩子，讓社會大眾能夠看到孩子不同的發展，給他們舞台和表現的機會。