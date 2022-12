蘇珮卿(右)邀好友鳳小岳擔任演唱會嘉賓。(賽蓮音樂提供)

蘇珮卿將於明年2月24日推出全新英文專輯《You’ll Live Forever in My Songs》,新單曲〈Involuntary Adventures〉(非自願性冒險)記錄心痛過往,之前罹癌的蘇珮卿表示:「生命,不就是一場非自願性的冒險嗎?」提及人「被」生出來後,即無從選擇在這條無法回頭的瘋狂旅程裡摸索撞跌,「以為走到30好幾,終於認識自己、終於解約、終於重穫自由,然後呢?人生卻送了我一顆惡性腫瘤,狠狠把我打醒」,她抗癌成功的故事激勵不少樂迷,坦然面對命運的蘇珮卿難忘一路走來的辛苦過程,形容人生像是「一場非自願性的冒險」。

蘇珮卿2017年以專輯《我們都是寂寞的》出道即獲金曲獎入圍肯定,2020年意外罹癌,以及COVID-19新冠疫情的隔離,讓她重新點燃鬥志、爆出強大創作火花!提及新歌,蘇珮卿解釋:「生活本身就是一場不由自主的冒險。愛、慾望和恐懼常常使我們違背自己的意願,做出瘋狂的事情。這首歌是那些混亂而美麗的時刻的配樂。」新作也讓她在國際聲譽崛起,被美國獨立音樂巨擎媒體「Consequence」大幅報導,給予極高評價,並圈選為當週推薦單曲,對一位台灣創作歌手來說,可說是至上無上的肯定。

此外,蘇珮卿也將於23日在Legacy Taipei舉辦《Take it One Day at a Time》演唱會,今(19日)公布嘉賓是鳳小岳,表示:「大家認識的鳳小岳可能是艋舺裡的志龍,或是今年很夯的華燈初上裡的江瀚。」但她認識的鳳小岳是個不折不扣的全然藝術家、一位隨心所欲的音樂吉普賽人,蘇珮卿說:「小岳不只是一位很厲害的吉他手,他也是一個很棒的創作歌手,非常期待週五台上的火花。」鳳小岳不但會表演自己新歌,更會撩撥蘇珮卿的豎琴。演唱會購票洽INDIEVOX。