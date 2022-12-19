年關將近，又有詐騙集團故技重施，想詐取民眾荷包。有民眾上網分享近日收到一張瓦斯補檢通知單，提醒撥打安檢服務專線預約，打電話求證後才驚覺是詐騙手法，也釣出苦主認證，換個零件就被誆收近5千元。

一名網友在臉書社團「我是士林人&我是北投人」發文表示，近日在自家信箱收到一張瓦斯補檢通知單，有所疑慮便查詢大台北瓦斯的電話，致電詢問才驚覺原來收到的通知單是詐騙，讓她疾呼「請不要上當，千萬不要撥打單子上的電話詢問」。

不少過來人指出，瓦斯補檢通知單是詐騙手法，誆騙民眾預約，再收取超額費用。（圖／張姓網友授權提供）

貼文引起網友們熱議，不少過來人也紛紛示警，「我以前被騙過，裝一個瓦斯防爆器快到5千元，結果上網去查，才知道一個不到1千元，當時打電話要退掉，對方還出言恐嚇，真的很差勁」、「他們主要是騙打電話過去預約的人，他們來裝變成你情我願，就不算詐騙了」、「多年前自身經驗，千萬不要上當開門，會一下子衝進來」。

還有人提醒，只要看到通知單註明「現場收費」就是假的，但有網友回報詐騙集團不一定會現場收費，「昨天有來，但是他說在下期扣」、「他們很聰明跟下期一起收，重點是行動之快，令人無法反悔、思考幾秒鐘就說已經換好了」。