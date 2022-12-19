民進黨明年1月3日將召開中評會，針對今年九合一選舉及明年北市第三選區立委補選違紀參選案進行議決。由於各縣市正副議長選舉25日陸續登場，為防止跑票，中評會主委賴瑞隆今天強調，各縣市議長選舉應依照各地黨團決議一致性投票，違反黨團決議者，將採最嚴厲之黨紀處分。

民進黨指出，根據民進黨《直轄市、縣市議會議長及副議長支持人選產生辦法》第6條規定，黨籍議員須依黨團決議進行一致性投票，未依決議投票本屬違紀行為，將依紀律評議裁決條例第33條、第40條及公職候選人提名條例施行細則第13條之2規定議處。

其中《紀律評議裁決條例》第33條規定，「擔任民意代表之黨員，違反黨團議事運作時，黨團得依其紀律處理辦法處理之，惟其情節重大者，應予除名以下處分」、第40條則是規定：「地方執行委員、評議委員之違紀行為，得由上級執行委員會提案，經該級評議委員會裁決；縣市議長、副議長選舉違紀行為或提名後之違紀助選行為亦同。」

此外，公職候選人提名條例施行細則第13條之2規定，「申請登記為公職人員提名初選之候選人，應切結於當選後之直轄市、縣市議會議長及副議長選舉，對於本黨決議支持之議長及副議長候選人，為一致性投票…若投票行為有違本黨決議或以他法規避監督者，應予以除名處分。」

由於日前部分縣市傳出民進黨議員可能在議長選舉跑票，民進黨中評會也再次要求、提醒，民進黨從政同志應恪遵黨章黨綱及本黨紀律規定。