新竹市長當選人、立委高虹安涉嫌詐領助理費案，檢調15日兵分8路，搜索高虹安立委辦公室，高虹安以60萬元交保候傳。對此民進黨前主席許信良胞弟、前立委許國泰就認為「現在民進黨硬要跟民意對幹，高虹安案如果被起訴，上訴打官司至少花一年，民進黨2024還用選嗎？」，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，許國泰認為，現在民進黨應該是要在高虹安當選後尋求和解，結果現在卻認為民眾黨是小黨就壓制，而從投票結果也證明了，現在新竹市民認為高虹安選前遭國民黨與民進黨瘋狂打壓，而是政治迫害。許國泰也強調，「戒嚴時代國民黨都知道要尊重民意，現在民進黨硬要跟民意對幹。高虹安案如果被起訴，上訴打官司至少花一年，民進黨2024還用選嗎？」

許國泰更說，若是民進黨在繼續和高虹安以及台灣百姓敵對，那高虹安進入新竹市府以後，一定會徹查新竹市弊案。許國泰認為，「而檢調狂查高虹安的助理費，「關鍵當然是蔡英文身上，怎麼可以縱容柯建銘去影響司法？」許國泰指出，政治跟司法本來就要分開，此舉更會讓外界認定，法院是民進黨開的。

最後許國泰也說，「檢調最後以60萬讓高虹安交保，某種程度也是讓民進黨漏氣」，而蔡英文任期只剩不到一年半，檢調也知道民進黨快要跛腳，有點故意又不得不動作了。