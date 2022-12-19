昨(18)日下午5時許高雄市鼓山區香蕉碼頭傳出國中生落水不治意外，高雄港務消防隊出動共4車6人前往現場尋獲男學生，救護車於晚間7時47分送到急診，到院前已無生命跡象，院方於晚間8時25分宣告死亡；目擊的3位同學還原事發經過，疑「嬉鬧」造成憾事，而在漁港賣包子的阿嬤，面對一手帶大的愛孫離世悲痛不已，幾度掩面哭泣。

據《ETtoday新聞雲》報導，不慎跌落香蕉碼頭溺斃的黃姓國中生，昨天和2名男同學與1名女同學，一同前往棧貳庫，當下疑似女同學提議要吃冰淇淋，而有同學開玩笑表示「要把她推下去」，而落水的死者則說「不要，水很深」，豈料，死者一轉身看一下，疑似被岸邊東西勾到不慎跌落。

黃姓死者從小是由在漁港賣包子的阿嬤一手帶大，在他5歲是歷經父母離婚，因此，他與阿嬤相依為命，阿嬤對於發生憾事，在殯儀館無法言語，幾度掩面哭泣。

高雄港務消防隊蓬萊分隊分隊長邵冠領昨日表示，天氣寒冷水溫低，能度見差，經大批搜救人員到場摸黑搜救，在晚間7時34分，最後是距離約岸邊約5至6米遠找到該名男同學，但人已經無生命跡象，緊急CPR並送往醫院急救。

阮綜合醫院表示，救護車於晚間7時47分送到急診，到院前已無生命跡象，於晚間8時25分宣告死亡。