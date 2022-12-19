台南市長黃偉哲在市府經發局市場處的《臺南好呷市》職人專刊發表記者會上簽名。（洪榮志攝）

台南市政府經發局市場處今天發表《臺南好呷市》職人專刊，透過26位市場職人口述經營經驗與匠人精神，以及介紹市場專屬的隱藏版美食，帶領民眾體驗最古早的小吃美味，分享台南市場百年歷史與展現「老市場好人情」的經典故事。

市長黃偉哲表示，台南美食名聞遐邇，除了巷弄美食之外，市場美食也不遑多讓，此次的《臺南好呷市》專刊，除為民眾發掘市場專屬的隱藏版美食外，專刊中還有各店家的優惠訊息，歡迎市民及國人跟著專刊的足跡，尋訪美味的台南市場美食。

黃偉哲還指出，傳承百年的台南傳統市場，除保留最正統的台南味，更是居民日常採買生活用品的好所在。此次市場處出版的《臺南好呷市》職人專刊訪問26位市場職人，透過他們的親身敘述，帶領民眾探索古早時代下的風華美好，歡迎民眾前來台南感受老市場的獨特魅力。

經發局長陳凱凌也認為，近年來市府積極推動傳統市場轉型，引進創新經營理念、改善老舊硬體設備，並結合在地文化與特色攤位，讓市場不再給人老舊的刻板印象，而是像逛文創市集一樣，處處都有驚喜。像俗稱「大菜市」、被列為古蹟的西市場，經修復後已重回80年代的昔日風華，成為拍照打卡的新亮點。

市場處長陳豪吉更補充說，為吸引更多年輕人走入市場，市場處還舉辦台南市場吉祥物選拔，最終以鴨子為造型、長的有點像馬鈴薯、穿著市場圍裙的「菜奇鴨」，以及代表人情味滿滿、元氣十足的茄袋芷袋「菜籃仔」，分別獲得前2名。