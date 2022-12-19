2022年國際足球總會卡達世界盃昨晚進入壓軸重頭戲，阿根廷隊對上法國隊爭奪冠軍，兩隊的靈魂人物梅西和姆巴佩帶領球隊角逐最高榮譽大力神杯，最後由阿根廷隊取得勝利，以4比2擊敗法國；大陸演藝圈許多明星也關注著這場球賽，胡歌、張若昀、李冰冰、黃曉明都分別發文感嘆。

胡歌今（19）日凌晨時發文：「圓滿了」，並在底下留言：「還記得八年前的眼淚…」，雖然沒有明確表明是針對何事，不過從時間上推測應該是說梅西贏球，8年前巴西舉辦的世界盃最後由阿根廷對上德國，最後阿根廷落敗位於亞軍，當時梅西27歲正值巔峰，被捕捉到有些難過地盯著大力神盃；胡歌8年前也為了梅西發文：「梅西兄弟，托雷斯在哭泣，你要爭氣」，有趣的是胡歌在電影《南方車站的聚會》中穿著阿根廷的球衣出鏡，可以感受到胡歌對梅西的喜愛非常之深。

胡歌和李冰冰都在關注著世界盃。（圖／微博）

大咖女星李冰冰也發文：「梅西梅西梅西！球品棒，人品棒，圓滿了，打字手都發抖，yyds（永遠的神）」，李冰冰在賽前透露自己雖然不懂足球只是湊熱鬧，但愛他們對專業的精神，拚盡全力、永不放棄的態度，更直呼：「不管怎樣深愛梅西，逆風而行的少年一路走來，逆天改命！願你今晚好運！輸贏無畏，不管結果怎樣你都是我們心中的王者！一代球王——梅西！love you」。

男星黃曉明同樣為梅西贏球高興，發文讚美：「梅西，梅球王，恭喜贏得冠軍！始於球技，忠於人品。梅西的偉大早已不需要任何獎盃證明。8年前的意難平，此刻終於圓滿了！真的太感動了！人生總要有夢想！ 」男星張若昀也發文稱這輩子值了，看來除了收穫比賽的勝利，梅西也收穫全球各地的粉絲。

黃曉明直呼感動。（圖／微博）