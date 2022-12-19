產業調查公司Counterpoint Research表示，隨著蘋果供應商逐漸降低對中國製造的依賴，印度和越南將成為該美國消費電子大廠下一個製造重鎮。報告亦指出，鴻海可能把多達30%的產能轉移到印度、越南和巴西。
Counterpoint Research表示，短期內，雖然中國做為世界工廠的領先地位難以取代，但鴻海、和碩這類電子製造大廠正在為分散產能奠定基礎。以鴻海及和碩為首，許多企業都已在印度投資建廠與培訓人員，而越南則已吸引21家蘋果供應商進駐。
這份報告指出，最新iPhone 14/14 Plus的製造難度已經大為降低，現在印度的工廠可能已具備與中國廠同步生產的能力。
稍早前彭博社記者Mark Gurman表示，蘋果Mac Pro電腦的製造將從美國轉移到越南，而非轉移到最初所規畫的中國，再度印證蘋果將降低對中國供應鏈的依賴。
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