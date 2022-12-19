連接器/線材廠廣宇(2328)配合鴻海(2317)集團搶攻電動車及車用電子，成果開始顯現，為因應車用訂單需求，廣宇在泰國及四川擴建新廠，其中四川廠區預計明年第1季開始貢獻，隨著車用產品訂單攀升，廣宇審慎樂觀看待明年營運，預估明年第1季會比今年第1季好，明年營運也會比今年好。

廣宇今天下午舉行法說會，廣宇產品為PCB、連接器及線材，近幾年鴻海集團積極搶攻電動車領域，廣宇也配合鴻海集團佈局將產品開發重心轉向車用，目前車用相關產品包括：電動汽車高壓線束、電池包線束、重型機車智能系統組線、車用感測器連接線束及智能駕駛模組PCB等，隨著車用產品線日益完備，廣宇不僅是鴻海集團明年由品牌客戶在台灣交付給消費者的MODEL C量產款線束供應商，在大陸自主品牌車廠亦多有斬獲。

今年車用產品佔廣宇比已達10%以上，廣宇預估，明年車用產品營收可望成長10%到20%，佔公司營收比重可望再攀升。

為因應車用訂單攀升，廣宇積極擴建新廠，除大陸安徽蕪湖廠已於第2季陸續加入量產，四川新廠計畫明年第1季農曆年後加入量產，山東煙台廠亦新增PCB車用板產品；在海外地區，廣宇於泰國廠區擴增新產線，規劃生產電動車高壓線束線材，預計明年下半年加入生產，公司並評估在印尼設廠，希望能滿足各地車用客戶交貨需求。

廣宇今年前3季稅後盈餘為9.76億元，年增41.33%，每股盈餘為1.88元，累計前11月合併營收為238.4億元，年增10.58%；由於第4季訂單優於預期，廣宇預估，第4季營收及本業獲利可望優於第3季，全年獲利有望挑戰2018年水準。

展望明年，廣宇表示，公司將持續提高車用營收比重，維持營收增幅，並注重提升獲利成長性，明年業績可望比今年好。