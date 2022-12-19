「館長」陳之漢日前爆料綠委陳明文打電話邀約一起罵政府，卻遭到陳明文反駁，這讓館長公開陳的電話，透露已經自費調通聯記錄，更嗆明年要上凱道辦黑道政府遊行，號召年輕人一起下架民進黨。因此近日就有一份最新網路民調表示，有76％的民眾表示「會參加」凱道大遊行，僅有12％的民眾「不會參加」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》18日對於「館長宣布明年舉辦『黑道政府遊行』，要下架民進黨」進行了網路民調，截至19日17時，已有1.2萬人進行投票，有76％的民眾表示「會參加」凱道大遊行、有12％的民眾表示「不會參加」凱道大遊行、有2％的民眾指出有「其他意見」、另有9％的民眾表示「沒意見」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「為了我們的國家，為了人民要過好生活，也為了下一代一定要出來參加，下架民進黨，大家一起加油」、「支持下架民進黨」、「蔡英文把台灣搞得亂七八糟，現階段最需要館長的起義，民進黨不倒，台灣不會好」、「下架民進黨台灣才有未來」、「支持館長，下架民進黨」。