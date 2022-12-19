國家發展委員會今辦理第5屆「政府服務獎」頒獎典禮，台東縣府以「搶救生命大作戰！行動急診室，守護偏鄉！」，榮獲社會關懷服務類獎項，行政院長蘇貞昌頒獎時，推崇台東縣近年積極提升縣內醫療及消防救護實力，應該要給台東縣政府及饒慶鈴縣長大大的鼓勵。

「政府服務獎」堪稱政府機關服務最高榮譽奧斯卡，第5屆政府服務獎由133個政府單位參獎、38個單位入圍，台東縣政府繼衝浪公開賽、慢食節、大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心獲獎後，再次以消防實力獲得政府服務獎，成為全台非六都唯一連續4年獲獎的單位。

頒獎典禮於今下午3時在台大醫院國際會議中心舉行，蘇貞昌在致詞表示，台東縣近年積極提升縣內醫療及消防救護實力，守護鄉親與遊客生命安全，且台東縣能夠連續4年獲獎，實屬不易，也要對努力推動縣政的縣府團隊肯定。

台東縣長饒慶鈴前往受獎表示，很高興連續4年獲行政院肯定為優質政府機關，近年積極提升縣內醫療及消防量能，不僅擴建消防分隊也增添人力，全縣共達11支高級救護隊，縣府會持續努力，提升縣民平均餘命及守護鄉親健康安全。

台東縣消防局長管建興則指出，在縣府與醫療院所等大力支持下，成功爭取12種藥物及7種技術等透過預立醫囑即可使用，再加上各界熱心公益捐贈的救護設備器材，並應用5G技術將救護車持續升級，利用5G科技高速傳輸技術及時與醫院端聯手挽救生命，達到即刻救援，使台東高級救護技術大幅精進與突破。

2021年台東縣在到院前心肺功能停止急救成功率達到33.58％居全國第2、急性腦中風準確送醫率高達86.7％、縣民的平均餘命更增加了1.15歲。